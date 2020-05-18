Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 7,94% и достигла $35,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:36 мск.

В последний раз цена нефти данного сорта находилась выше уровня $35 за баррель 9 апреля текущего года.

Цена нефти WTI растет на 9,55% - до $32,34 за баррель.