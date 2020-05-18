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Силы Сарраджа захватили в районе ливийской столицы ЗРК "Панцирь" - СМИ

18:40 18.05.2020 Источник: Интерфакс

Войска признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь" в ходе взятия под контроль военно-воздушной базы "Аль-Ватыя", которая использовалась Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщило в понедельник издание The Libya Observer.

Издание утверждает, что ЗРК российского производства был поставлен армии Хафтара из ОАЭ.

Ссылаясь на конфиденциальный доклад ООН, The Libya Observer пишет также, что для поддержки ЛНА одна из компаний ОАЭ закупила партию вертолетов и штурмовых катеров.

В отношении поставок вооружений в Ливии Советом Безопасности ООН введено эмбарго.

О взятии под контроль военной базы "Аль-Ватыя" в 100 с лишним километрах от столицы Ливии объявил в понедельник премьер-министр ПНС Файез Саррадж.

Эта база использовалась армией Хафтара для налетов на Триполи.

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