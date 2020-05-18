В РФ предложили создать систему хранилищ стратегического нефтяного резерва страны

19:20 Источник: Интерфакс

"Российское Газовое общество" (РГО) по запросу Минэнерго обсудило идею создания системы хранилищ стратегического нефтяного резерва страны и направило свое видение и предложения замминистру энергетики РФ Павлу Сорокину, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор РГО Роман Самсонов.

"Когда началось обострение на рынке, связанное со сделкой ОПЕК+, мы, естественно, высказывали свои предложения, обсуждение было довольно активное среди экспертов. Я являюсь руководителем рабочей группы по разведке, добыче и сервису экспертного совета по технологическому развитию нефтегазовой отрасли Минэнерго РФ, которым как раз командует Сорокин. Сорокин прислал официальный запрос в РГО на имя его руководителя Павла Завального, что тема действительно актуальная и просим изучить, рассмотреть и дать свои предложения желательно в короткие сроки", - сказал он.

Как сообщили "Интерфаксу" в РГО, президент РГО, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный по итогам обсуждения направил письмо господину Сорокину с соответствующими технико-экономическими предложениями.

"Пандемия коронавируса и введенные по всему миру жесткие карантинные меры привели к обвальному снижению мирового спроса на нефть и падению нефтяных цен в первом полугодии 2020 года. В этих условиях резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности США и Саудовская Аравия", - говорится в сообщении РГО.

По оценкам экспертов РГО, которые провели анализ перспектив развития систем стратегического хранения нефти на базе доступной информации из открытых источников, Россия на сегодня отстала в развитии таких систем от многих стран-импортеров и экспортеров нефти, при том, что национальная система подземного хранения газа в России развита очень хорошо.

Создание аналогичной системы хранения нефти и нефтепродуктов является не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным и прибыльным бизнесом, который играет все большую роль в регулировании и балансировке мирового нефтяного рынка. В связи с этим, по мнению экспертов РГО, было бы целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи нефти в РФ.

С учетом имеющихся в России опыта и технологий создания подземных хранилищ нефти в кавернах каменной соли, именно такой подход мог бы использоваться при реализации долгосрочного плана создания и развития нефтехранилищ. Он также является достаточно эффективным с экономической точки зрения, считают в РГО.

Как заявил "Интерфаксу" Самсонов, "на создание таких хранилищ с нуля потребуется 10-12 лет, это долго".