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Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН из-за условий в СИЗО

20:00 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление Акрама Азимова к УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Еще один иск поступил и от Мухамадюсупа Эрматова", - сказано в сообщении пресс-службы. Поводом для подачи в суд стали условия содержания в СИЗО.

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