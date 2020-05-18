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НОВОСТИ

ЦБ РФ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

20:40 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции, которая в апреле в РФ составила 3,1%, но ускорение роста цен носит временный характер. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"В апреле 2020 г. годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте. Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале ослаблением рубля. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета - осени 2019 года", - отмечает ЦБ.

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