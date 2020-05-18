ЦБ РФ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции
20:40 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции, которая в апреле в РФ составила 3,1%, но ускорение роста цен носит временный характер. Об этом сообщается в материалах регулятора.
"В апреле 2020 г. годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте. Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале ослаблением рубля. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета - осени 2019 года", - отмечает ЦБ.
НОВОСТИ
- 20:00 18.05.2020
- Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН из-за условий в СИЗО
- 19:20 18.05.2020
- В РФ предложили создать систему хранилищ стратегического нефтяного резерва страны
- 18:40 18.05.2020
- Силы Сарраджа захватили в районе ливийской столицы ЗРК "Панцирь" - СМИ
- 18:00 18.05.2020
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля
- 17:32 18.05.2020
- Крупнейшую угольную компанию России возглавил сын Солженицына - СМИ
- 17:12 18.05.2020
- На улице в Ярославле на мужчину напал медведь
- 17:00 18.05.2020
- Каждый четвертый работник прибавил в весе на удаленке - опрос
- 16:32 18.05.2020
- КНР предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам - Си Цзиньпин
- 16:12 18.05.2020
- На пляжах Сочи вводят социальное дистанцирование
- 16:00 18.05.2020
- В Дагестане положительный результат дают 35% тестов на коронавирус - Попова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать