Коронавирус подтвержден у шестого депутата Госдумы
21:20 18.05.2020 Источник: Интерфакс
У шестого депутата Госдумы подтверждено заражение коронавирусом, сообщила в понедельник советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.
"На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала Кашеварова в своем телеграм-канале.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о пяти зараженных COVID-19 депутатах. Известны фамилии четырех из них - представители фракции КПРФ Дмитрий Новиков и Леонид Калашников выписаны из медучреждения. В больнице в настоящее время лечатся депутаты от фракции "Единая Россия" Светлана Максимова и Оксана Пушкина.
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