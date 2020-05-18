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НОВОСТИ

На закупку антисептиков и средств индивидуальной защиты для сотрудников МВД выделено порядка 3 млрд рублей

22:00 18.05.2020 Источник: Интерфакс

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении денег на приобретение средств индивидуальной защиты и антисептиков для сотрудников МВД РФ в период распространения коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации.

"Выделить МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2995480,1 тыс. рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, имея в виду обеспечение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на срок не менее 15 суток", - говорится в распоряжении.

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