0
0
84
НОВОСТИ

Главконтроль отменил штраф инвалиду за нарушение самоизоляции

22:05 18.05.2020

Штраф, выписанный инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулировали. По словам начальника Главного контрольного управления Евгения Данчикова, в ситуации оперативно удалось разобраться. «Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», - сказал руководитель управления.

Ранее СМИ сообщили, что Ирина Карабулатова, инвалид первой группы, была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 18.05.2020
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона
0
22
22:00 18.05.2020
На закупку антисептиков и средств индивидуальной защиты для сотрудников МВД выделено порядка 3 млрд рублей
0
92
21:20 18.05.2020
Коронавирус подтвержден у шестого депутата Госдумы
0
160
20:40 18.05.2020
ЦБ РФ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции
0
203
20:00 18.05.2020
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН из-за условий в СИЗО
0
236
19:20 18.05.2020
В РФ предложили создать систему хранилищ стратегического нефтяного резерва страны
0
324
18:40 18.05.2020
Силы Сарраджа захватили в районе ливийской столицы ЗРК "Панцирь" - СМИ
0
355
18:00 18.05.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля
0
355
17:32 18.05.2020
Крупнейшую угольную компанию России возглавил сын Солженицына - СМИ
0
374
17:12 18.05.2020
На улице в Ярославле на мужчину напал медведь
0
406

Возврат к списку