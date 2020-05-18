Главконтроль отменил штраф инвалиду за нарушение самоизоляции
22:05 18.05.2020
Штраф, выписанный инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулировали. По словам начальника Главного контрольного управления Евгения Данчикова, в ситуации оперативно удалось разобраться. «Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», - сказал руководитель управления.
Ранее СМИ сообщили, что Ирина Карабулатова, инвалид первой группы, была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
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