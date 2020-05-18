В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве задержали устроившего стрельбу мужчину. Инцидент произошёл в районе Текстильщики на улице Малышева. Очевидцы сообщили, что неизвестный с балкона стреляет из оружия похожего на автомат Калашникова. Прибывшие силовики вычислили квартиру, проникли через крышу и задержали подозреваемого, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в столичном главке МВД подтвердили информацию о происшествии. Пострадавших нет. Полиция начала проверку. Говорит Москва