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В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона

22:40 18.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве задержали устроившего стрельбу мужчину. Инцидент произошёл в районе Текстильщики на улице Малышева. Очевидцы сообщили, что неизвестный с балкона стреляет из оружия похожего на автомат Калашникова. Прибывшие силовики вычислили квартиру, проникли через крышу и задержали подозреваемого, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в столичном главке МВД подтвердили информацию о происшествии. Пострадавших нет. Полиция начала проверку.  Говорит Москва

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