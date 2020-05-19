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В ближайшее время Трамп выступит с заявлением по ситуации с ВОЗ

07:50 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 40 млн долларов в связи с тем, что не были довольны ее шагами в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, почему он не выступил в понедельник на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила в режиме видеоконференции. "Я решил не выступать сегодня (в понедельник - прим. ТАСС). Я выступлю с заявлением [по ВОЗ] в ближайшее время. <...> США платят им 450 млн долларов в год. Китай платит им 38 млн долларов в год. Они марионетки Китая", - утверждал президент.

Он указал, что рассматривал возможность платить ВОЗ 40 млн долларов - примерно столько же, сколько и КНР. "Но некоторые посчитали, что это слишком", - добавил хозяин Белого дома, вновь подвергнув критике работу организации в рамках борьбы с коронавирусом. Он отметил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ. Во время беседы с журналистами американский лидер в очередной раз попросил одного из них снять медицинскую маску в связи с тем, что плохо расслышал вопрос.

Выступая на открытии 73-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения, американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар утверждал, что ВОЗ не выполнила своих обязательств по обмену информацией в условиях распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Ранее телеканал "Фокс ньюс" сообщил, что сотрудники вашингтонской администрации подготовили письмо в ВОЗ, которое американский лидер вскоре подпишет или уже подписал. В послании, согласно этим данным, говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай. Президент заявил 14 апреля, что США приостановили перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

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