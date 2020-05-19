В мае и в июне продолжится рост числа безработных россиян - Котяков
07:30 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн на данный момент, рост продолжится в мае и июне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в программе "Познер" на Первом канале.
"Количество зарегистрированых безработных достигло 1,6 млн человек. Мы действительно в разных сценариях рассматривали разные ситуации. <...> С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных", - сказал он.
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