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В мае и в июне продолжится рост числа безработных россиян - Котяков

07:30 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн на данный момент, рост продолжится в мае и июне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в программе "Познер" на Первом канале.

"Количество зарегистрированых безработных достигло 1,6 млн человек. Мы действительно в разных сценариях рассматривали разные ситуации. <...> С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных", - сказал он.


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