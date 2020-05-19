После пандемии может уменьшится количество "серых" зарплат - эксперты
08:10 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие работники, которые не были оформлены должным образом и остались без зарплаты в период нерабочих дней, после пандемии коронавируса будут искать "белый" доход, однако работодатели могут начать чаще отказываться от официального трудоустройства сотрудников, чтобы сократить свои расходы на налоги и социальные взносы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали опрошенные эксперты в сфере труда.
По словам общественного омбудсмена по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрия Порочкина, многие не оформленные должным образом сотрудники за последние два месяца прочувствовали всю ответственность за свой выбор, оставшись без зарплаты.
"Скорее всего, многие из них сделают свои выводы и впредь будут стараться устраиваться к "белым" работодателям, либо требовать официального оформления от своего текущего работодателя", - говорит он.
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