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Минздрав Японии хочет изучить опыт Тайваня по борьбе с коронавирусом

08:30 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество должно изучить опыт регионов, которые смогли успешно сдержать распространение нового коронавируса, таких как Тайвань. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ).

"Следует изучить опыт таких регионов, как Тайвань, которые достигли успехов в сфере общественного здравоохранения относительно сдерживания вируса", - заявил глава ведомства. Он также отметил, что мировое сообщество должно уделить внимание каждому региону касательно борьбы с пандемией.

"Отсутствие географических лакун является одной из целей для предотвращения глобального распространения вируса", - подчеркнул министр.

Ранее ВАЗ отложила принятие решения о приглашении Тайваня в качестве наблюдателя на свою 73-ю сессию. Предложение о включении в повестку дня пункта о приглашении Тайваня внесли 14 стран, включая Белиз, Палау, Гондурас и Науру. За приглашение также активно выступали США. Между тем, в МИД КНР заявили, что выступают решительно против этого предложения.

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