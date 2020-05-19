Трамп требует реформировать ВОЗ, грозя окончательно прекратить финансирование
08:50 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп дал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней. Это следует из письма, направленного Трампом генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Хозяин Белого дома опубликовал его в понедельник на своей странице в "Твиттере".
"Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации", - говорится в послании, составленном по итогам проведенного властями США разбирательства относительно деятельности ВОЗ.
В своем письме Трамп отметил, что администрация США уже обсуждает с организацией то, как можно осуществить ее реформирование. "Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро. <...> Я не могу позволить, чтобы доллары американских налогоплательщиков продолжали финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии столь очевидно не служит интересам Америки", - подчеркнул президент.
Кроме того, он считает, что ВОЗ следует продемонстрировать независимость от КНР. "Ясно, что неоднократные ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией [нового коронавируса], обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ состоит в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая", - полагает Трамп.
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