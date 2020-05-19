0
0
61
НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 мая

09:00 19.05.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 мая превысило 4,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 804 167 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 318 тысяч пациентов, более 1,79 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,5 миллиона зараженных) и Россия (290,7 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (255,4 тысячи). На четвертое место опустилась Великобритания (247,7 тысячи), замыкает пятерку Испания (231,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 90 353 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 19.05.2020
Работающие российские пенсионеры смогут продлить электронные больничные
0
24
09:05 19.05.2020
В докладе МИД Японии южная часть Курил названа японской территорией
0
59
08:50 19.05.2020
Трамп требует реформировать ВОЗ, грозя окончательно прекратить финансирование
0
85
08:30 19.05.2020
Минздрав Японии хочет изучить опыт Тайваня по борьбе с коронавирусом
0
104
08:10 19.05.2020
После пандемии может уменьшится количество ﻿"серых" зарплат - эксперты
0
162
07:50 19.05.2020
В ближайшее время Трамп выступит с заявлением по ситуации с ВОЗ
0
155
07:40 19.05.2020
От коронавируса в Москве умерло 1 651 человек - оперштаб
0
173
07:30 19.05.2020
В мае и в июне продолжится рост числа безработных россиян - Котяков
0
157
22:40 18.05.2020
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона
0
562
22:05 18.05.2020
Главконтроль отменил штраф инвалиду за нарушение самоизоляции
0
561

Возврат к списку