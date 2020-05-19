Работающие российские пенсионеры смогут продлить электронные больничные
09:20 19.05.2020 Источник: Lenta.ru
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Больничные сроком действия с 12 по 29 мая будут выдаваться пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. «Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним», — сказано в сообщении.
При этом новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Выдавать его будут на основе данных, которые направляются работодателем в Фонд социального страхования. Гражданам предоставлять дополнительные документы не потребуется.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина будет проходить по общим правилам. При рабочем стаже более восьми лет проведенные на больничном дни оплачиваются в размере 100 процентов от зарплаты. «Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц», — указывается в сообщении. Lenta.Ru
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