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НОВОСТИ

Работающие российские пенсионеры смогут продлить электронные больничные

09:20 19.05.2020 Источник: Lenta.ru

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Больничные сроком действия с 12 по 29 мая будут выдаваться пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. «Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним», — сказано в сообщении.

При этом новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Выдавать его будут на основе данных, которые направляются работодателем в Фонд социального страхования. Гражданам предоставлять дополнительные документы не потребуется.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина будет проходить по общим правилам. При рабочем стаже более восьми лет проведенные на больничном дни оплачиваются в размере 100 процентов от зарплаты. «Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц», — указывается в сообщении.  Lenta.Ru

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