В США заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса
10:00 19.05.2020 Источник: Газета.Ru
В Соединенных Штатах успешно испытали созданную вакцину от коронавирусной инфекции на людях. Об итогах рассказала компания Moderna.
Клинические испытания препарата стартовали 16 марта. Всех участников (45 человек) распределили на несколько групп, которые получали разные дозы вакцины. Как было установлено, у людей, получавших небольшое количество сыворотки, выработались антитела, как у тех, кто уже переболел вирусом. Те, кто получал большую дозу вакцины, имели намного больше антител, чем выздоровевшие после лечения от COVID-19.
В компании отметили, что в настоящее время идет усиленная работа над вакциной, чтобы уже к июлю 2020 года в США могли приступить к третьему этапу испытаний сыворотки. «В случае его успеха мы подадим заявку на лицензирование препарата», — подчеркнул глава компании Стефан Бансель. Газета.Ru
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