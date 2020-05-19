Под Ярославлем застрелили медведя, напавшего на горожанина

10:05 Источник: REGNUM

Как сообщалось ранее, медведь напал на человека около полуночи в Дзержинском районе города. Зверя отпугнул таксист, который начал сигналить и включил «аварийку». Утром по следам зверя отправились егеря, которые установили, что медведь покинул город. Но поиски его продолжились. Специалистов насторожило странное поведение животного.

Вечером 18 мая медведь был обнаружен и застрелен недалеко от деревни Бовыкино, это совсем рядом с городом. Будет сделана экспертиза на бешенство. ИА REGNUM