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НОВОСТИ

Под Ярославлем застрелили медведя, напавшего на горожанина

10:05 19.05.2020 Источник: REGNUM

Как сообщалось ранее, медведь напал на человека около полуночи в Дзержинском районе города. Зверя отпугнул таксист, который начал сигналить и включил «аварийку». Утром по следам зверя отправились егеря, которые установили, что медведь покинул город. Но поиски его продолжились. Специалистов насторожило странное поведение животного.

Вечером 18 мая медведь был обнаружен и застрелен недалеко от деревни Бовыкино, это совсем рядом с городом. Будет сделана экспертиза на бешенство.  ИА REGNUM

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