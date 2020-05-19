Отказ Швеции от карантина аналитики посчитали бесполезным

10:20 Источник: Известия

Отказ Швеции от жестких ограничительных мер во время пандемии коронавируса для поддержки экономики не привел к ощутимым результатам. Об этом пишет Financial Times.

Власти Швеции, в отличие от других скандинавских стран, лишь рекомендовали меры ограничительного характера и на законодательном уровне никак их не регулировали. На такой шаг страна пошла, чтобы поддержать экономику.

По мнению главного экономиста Handelsbanken Кристины Ниман, Швеция в результате пандемии, возможно, пострадает не меньше, чем остальная Европа.

Падение показателей экономической активности в стране было «беспрецедентным», считает Дэвид Оксли, старший аналитик Capital Economics.

ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на 7–10%, пишет газета, ссылаясь на прогнозы Riksbank, а это катастрофические цифры для страны.

Тем не менее, по оценкам аналитиков, страна имеет некоторые преимущества перед другими европейскими государствами, так как в них только начинают снимать ограничения, а в Швеции экономические процессы не останавливались.

По данным ВОЗ, в Швеции зафиксировано свыше 30 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3,6 тыс. пациентов. При этом в соседней Норвегии число подтвержденных диагнозов COVID-19 составляет 8197, а в Финляндии — 6347. Количество жертв в обеих странах не превышает 300 человек.

5 мая советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке заявил, что власти страны опирались на две меры в борьбе с коронавирусом. Во-первых, это мытье рук, во-вторых, соблюдение социальной дистанции.

3 мая главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признался, что не уверен в правильности стратегии королевства по борьбе с коронавирусом.

До этого глава МИД Швеции Анн Линде объяснила отсутствие строгого карантина в стране доверием в обществе. Известия