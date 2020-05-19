0
0
0
НОВОСТИ

Трамп удивился отказу генпрокурора США завести уголовное дело против Обамы и Байдена

10:32 19.05.2020 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп, заявил, что удивлен заявлению Генпрокурора США Ульяма Барра о том, что уголовное дело против экс-главы Соединенных штатов Барака Обамы и кандидата на пост президента Джо Байдена не будет заведено. Демократы, по словам Трампа, незаконно проводили в отношении него расследование о «сговоре с Россией», сообщает Мediaite.

«Ну, если бы это был я, они бы сделали это <...> Я думаю, что Обама и Байден знали об этом, они были участниками», — сказал Трамп.

Он также заявил, что позиция прокурора — это «продолжение политики двойных стандартов».

Ранее Барр сообщил, что американская прокуратура не будет возбуждать уголовное дело на Обаму и Байдена за организацию расследования Демократической партии о «сговоре Трампа» с властями РФ.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 19.05.2020
Отказ Швеции от карантина аналитики посчитали бесполезным
0
91
10:05 19.05.2020
МКБ приобрел банки "Веста" и Руснарбанк
0
108
10:05 19.05.2020
Под Ярославлем застрелили медведя, напавшего на горожанина
0
112
10:00 19.05.2020
В США заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса
0
113
09:32 19.05.2020
Свыше 100 млн китайцев попали под новый карантин
0
153
09:20 19.05.2020
Работающие российские пенсионеры смогут продлить электронные больничные
0
183
09:05 19.05.2020
В докладе МИД Японии южная часть Курил названа японской территорией
0
195
09:00 19.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 мая
0
233
08:50 19.05.2020
Трамп требует реформировать ВОЗ, грозя окончательно прекратить финансирование
0
188
08:30 19.05.2020
Минздрав Японии хочет изучить опыт Тайваня по борьбе с коронавирусом
0
190

Возврат к списку