Трамп удивился отказу генпрокурора США завести уголовное дело против Обамы и Байдена
10:32 19.05.2020 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп, заявил, что удивлен заявлению Генпрокурора США Ульяма Барра о том, что уголовное дело против экс-главы Соединенных штатов Барака Обамы и кандидата на пост президента Джо Байдена не будет заведено. Демократы, по словам Трампа, незаконно проводили в отношении него расследование о «сговоре с Россией», сообщает Мediaite.
«Ну, если бы это был я, они бы сделали это <...> Я думаю, что Обама и Байден знали об этом, они были участниками», — сказал Трамп.
Он также заявил, что позиция прокурора — это «продолжение политики двойных стандартов».
Ранее Барр сообщил, что американская прокуратура не будет возбуждать уголовное дело на Обаму и Байдена за организацию расследования Демократической партии о «сговоре Трампа» с властями РФ. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:20 19.05.2020
- Отказ Швеции от карантина аналитики посчитали бесполезным
- 10:05 19.05.2020
- МКБ приобрел банки "Веста" и Руснарбанк
- 10:05 19.05.2020
- Под Ярославлем застрелили медведя, напавшего на горожанина
- 10:00 19.05.2020
- В США заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса
- 09:32 19.05.2020
- Свыше 100 млн китайцев попали под новый карантин
- 09:20 19.05.2020
- Работающие российские пенсионеры смогут продлить электронные больничные
- 09:05 19.05.2020
- В докладе МИД Японии южная часть Курил названа японской территорией
- 09:00 19.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 мая
- 08:50 19.05.2020
- Трамп требует реформировать ВОЗ, грозя окончательно прекратить финансирование
- 08:30 19.05.2020
- Минздрав Японии хочет изучить опыт Тайваня по борьбе с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать