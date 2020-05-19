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НОВОСТИ

МКБ приобрел банки "Веста" и Руснарбанк

10:05 19.05.2020

Московский кредитный банк (МКБ) заключил сделки по приобретению 100% акций банка «Веста» и Руснарбанка, входящих в группу компаний «Регион». По данным МКБ, сделка совершена в рамках стратегического партнерства концерна «Россиум» Романа Авдеева и «Региона» Сергея Сударикова. В результате покупки «Весты» МКБ планирует улучшить эффективность работы с малым и средним бизнесом, на котором специализируется этот банк. Приобретение Руснарбанка даст возможность Московскому кредитному банку развивать направления автокредитования и бизнес-ипотеки, а также использовать цифровую платформу «Норма» по предоставлению гарантий и кредитов для участников торгов и тендеров.

Отметим, что концерну «Россиум» принадлежит 56,1% акций Московскоо кредитного банка, небольшая доля в МКБ также есть у «Региона». В октябре 2019 года в рамках первого этапа объединения двух структур его основной владелец Судариков стал управляющим партнером концерна «Россиум» Авдеева.

В мае нынешнего года МКБ стал единственным частным банком РФ в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии американского Forbes. Согласно оценкам издания, стоимость Московского кредитного банка составляет 2,2 млрд долларов.

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