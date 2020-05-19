Число новых случаев заражения коронавирусом в России ниже 10 тыс. четыре дня подряд

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 263, суточный рост уже четыре дня подряд не превышает 10 тыс. В настоящее время в РФ 299 941 заразившийся во всех регионах страны, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 3,2%, как и днем ранее, что является рекордно низким показателем.

Также новые 898 случаев выявлены в Московской области, 453 - в Санкт-Петербурге, 260 - в Нижегородской области, 138 - в Свердловской области, 131 - в Ростовской области, 114 - в Калужской области, 112 - в Брянской, по 109 - в Саратовской и Ярославской областях.

Симптомов нет у 3 988 (43,1%) инфицированных, выявленных за сутки.

Число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек в Калининградской области, Алтайском крае и Республике Коми, количество таких регионов в РФ достигло 54. Согласно данным штаба, за сутки число случаев в Калининградской области выросло на 32, до 1 010, в Алтайском крае на 44, до 1 014 и в Республике Коми на 39, до 1 007.