В России выздоровел уже каждый четвертый пациент с коронавирусом - данные оперштаба
11:20 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровело за сутки в России - 5 921, всего в стране вылечились уже 76 130 человек. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших достигла 25,4%. Таким образом, в России выписалась четверть пациентов после коронавируса.
За сутки из-за коронавируса умерли еще 115 человек, сообщили в штабе. Общее число жертв составило 2 837.
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