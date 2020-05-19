В России выздоровел уже каждый четвертый пациент с коронавирусом - данные оперштаба

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровело за сутки в России - 5 921, всего в стране вылечились уже 76 130 человек. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших достигла 25,4%. Таким образом, в России выписалась четверть пациентов после коронавируса.

За сутки из-за коронавируса умерли еще 115 человек, сообщили в штабе. Общее число жертв составило 2 837.