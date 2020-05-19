Уволенный генинспектор Госдепа расследовал продажу оружия Саудовской Аравии
11:32 19.05.2020 Источник: Интерфакс
Госсекретарь США Майк Помпео находился под следствием в управлении генинспектора госдепа США за попытку ускорить процесс продажи оружия на $8 млрд Саудовской Аравии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Как заявил телеканалу председатель Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель, уволенный генинспектор Стив Линик почти завершил расследование в отношении решения Помпео ускорить продажу оружия Эр-Рияду.
Позже в понедельник помощник Энгеля подтвердил, что Помпео отказался присутствовать на собеседовании в офисе генерального инспектора в рамках этого расследования.
При этом госсекретарь США утверждал, что не знал о расследовании Линика.
"Невозможно, чтобы это решение или, скорее, моя рекомендация президенту были основаны на каких-либо попытках отомстить за любое расследование, которое продолжалось или продолжается в настоящее время. Потому что я просто не знаю. Меня о нем не информировали. Я обычно вижу эти расследования в окончательном варианте за 24 - 48 часов до того, как генинспектор обнародует их", - заявил Помпео.
"Так что это просто не может быть актом возмездия. Конец истории", - добавил он.
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