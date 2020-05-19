Сергунина: Около 850 000 человек посмотрели онлайн-события "Ночи в музее"

11:31

Городская акция «Ночь в музее» в нынешнем году в связи с пандемией устраивалась только в интернете, однако в ней приняли участие примерно 850 тыс. горожан. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, использование нового формата позволило серьезно расширить аудиторию события. В 2019 году в нем участвовали около 529 тыс. человек, то есть в нынешнем году можно говорить о приросте в более чем 300 тыс. граждан.

Присоединиться к мероприятиям «Ночи в музее», которые устраивали более 50 культурных площадок столицы, можно было на их сайтах и страницах в соцсетях с 18.00 и до 23.00 16 мая. «Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы», - отмечает Сергунина.

Больше всего участников объединили проекты «60-е: наш космический квартирник» (114 тыс. человек) и онлайн-батл «Космос vs фантастика» (108 тыс. человек) Мемориального музея космонавтики. Театральный фестиваль «Город в окне» Музей Москвы собрал почти 75,5 тыс. зрителей, выставку Музея Булгакова «Комикс «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков в «бумажном кино» посмотрели около 62 тыс. человек.

«Ночь в музее» состоялась в Москве в 14 раз. Столичный комитет по туризму вместе с культурными площадками также запустил специальный проект #Москвастобой, позволяющий увидеть постоянные и временные экспозиции различных музеев, оставаясь дома.