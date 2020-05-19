НАТО приветствует урегулирование политического кризиса в Кабуле
11:40 19.05.2020 Источник: НГ-Online
|Фото с сайта НАТО
«Я приветствую решение, принятое политическими лидерами Афганистана, чтобы разрешить свои разногласия и объединить усилия для формирования инклюзивного правительства, - говорится в специальном заявлении Йенса Столтенберга. - В разгар пандемии COVID-19 и продолжающегося насилия со стороны талибов в отношении своих сограждан-афганцев как никогда важно чтобы все афганские лидеры объединились и стремились к достижению прочного мира в Афганистане».
Генеральный секретарь НАТО в очередной раз призвал талибов «выполнить свои обязательства, сократить масштабы насилия, принять участие во внутриафганских переговорах и пойти на реальные компромиссы ради прочного мира и блага всех афганцев»: «Все стороны должны воспользоваться этой беспрецедентной возможностью для мира. Нам нужно увидеть всеобъемлющее соглашение, которое положит конец насилию, защитит права всех афганцев, включая женщин, укрепит верховенство закона и навсегда ликвидирует убежища для террористов».
Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники и партнеры по НАТО по-прежнему твердо привержены долгосрочной безопасности и стабильности Афганистана через учебную миссию «Решительная поддержка» и финансирование афганских сил безопасности.
Андрей Серенко
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