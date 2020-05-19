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НОВОСТИ

Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей - указ Путина

12:00 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина. Текст указа президента РФ Владимира Путина, отменяющего возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова, опубликован во вторник на сайте Кремля.

Находясь в медучреждении, Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы.

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