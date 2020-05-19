Исследование установило самые популярные сферы услуг на самоизоляции
12:05 19.05.2020
Во время самоизоляции россияне стали больше обращаться к услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса YouDo.com, которые есть в распоряжении RT.
Так, пользователи на 50% чаще заказывали услуги доставки. На 42% вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, фитнес-тренеров, психологов. С репетиторами и преподавателями россияне стали заниматься на 30% чаще.
При этом на некоторых специалистов спрос значительно сократился. В частности, на 44% реже россияне стали обращаться к фотографам и видеографам, на 30% сократился спрос на клинеров, помощников по хозяйству, на 25% — на мастеров по крупному ремонту и строительству.
НОВОСТИ
- 12:20 19.05.2020
- В РФ разработают правовые нормы для использования судов без экипажа
- 12:00 19.05.2020
- Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей - указ Путина
- 11:40 19.05.2020
- НАТО приветствует урегулирование политического кризиса в Кабуле
- 11:32 19.05.2020
- Уволенный генинспектор Госдепа расследовал продажу оружия Саудовской Аравии
- 11:31 19.05.2020
- Сергунина: Около 850 000 человек посмотрели онлайн-события "Ночи в музее"
- 11:20 19.05.2020
- В России выздоровел уже каждый четвертый пациент с коронавирусом - данные оперштаба
- 11:05 19.05.2020
- Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
- 11:00 19.05.2020
- Число новых случаев заражения коронавирусом в России ниже 10 тыс. четыре дня подряд
- 10:32 19.05.2020
- Трамп удивился отказу генпрокурора США завести уголовное дело против Обамы и Байдена
- 10:20 19.05.2020
- Отказ Швеции от карантина аналитики посчитали бесполезным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать