Исследование установило самые популярные сферы услуг на самоизоляции

12:05

Во время самоизоляции россияне стали больше обращаться к услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса YouDo.com, которые есть в распоряжении RT.

Так, пользователи на 50% чаще заказывали услуги доставки. На 42% вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, фитнес-тренеров, психологов. С репетиторами и преподавателями россияне стали заниматься на 30% чаще.

При этом на некоторых специалистов спрос значительно сократился. В частности, на 44% реже россияне стали обращаться к фотографам и видеографам, на 30% сократился спрос на клинеров, помощников по хозяйству, на 25% — на мастеров по крупному ремонту и строительству.