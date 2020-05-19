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В РФ разработают правовые нормы для использования судов без экипажа

12:20 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс РФ и Росморечфлот разрабатывают правовые нормы для использования судов без экипажа. Они будут функционировать на основе технологии ГЛОНАСС и российского программного обеспечения, сообщил в интервью ТАСС руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

Ранее законопроект об использовании автономных судов подготовил Минпромторг.

"Минтранс и Росморречфлот также разрабатывают правовые условия для эксплуатации беспилотных судов на водных путях. Безэкипажные суда будут функционировать на основе технологий ГЛОНАСС, электронная компонентная база, оборудование и программное обеспечение используют преимущественно российские. Сейчас на внутренних водных путях "Администрации "Волго-Балт" с участием ученых Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала С. О. Макарова создается тестовая акватория для проведения испытаний беспилотных судов", - сказал Пошивай.

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