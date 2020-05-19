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НОВОСТИ

Компьютерами для дистанционного обучения обеспечены 10 регионов России

12:32 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Педагоги и школьники в десяти регионах России полностью обеспечены компьютерной техникой для дистанционного обучения. Об этом сообщается во вторник на официальном портале Минпросвещения РФ.

"Десять субъектов Российской Федерации предоставили сведения о полном обеспечении учеников и педагогических работников необходимой техникой: Владимирская, Калужская, Ленинградская, Московская, Тюменская области, Чувашская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало- Ненецкий автономный округ, Москва и Севастополь", - говорится в сообщении.

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