Компьютерами для дистанционного обучения обеспечены 10 регионов России
12:32 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Педагоги и школьники в десяти регионах России полностью обеспечены компьютерной техникой для дистанционного обучения. Об этом сообщается во вторник на официальном портале Минпросвещения РФ.
"Десять субъектов Российской Федерации предоставили сведения о полном обеспечении учеников и педагогических работников необходимой техникой: Владимирская, Калужская, Ленинградская, Московская, Тюменская области, Чувашская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало- Ненецкий автономный округ, Москва и Севастополь", - говорится в сообщении.
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