Мишустин выписан из больницы и приступил к работе - пресс-секретарь премьера

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции", - сказал представитель премьера.

Он добавил, что в настоящее время Мишустин готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно, как сообщалось ранее, будет посвящено стимулирующим выплатам медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.