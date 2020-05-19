Мишустин выписан из больницы и приступил к работе - пресс-секретарь премьера
13:00 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции", - сказал представитель премьера.
Он добавил, что в настоящее время Мишустин готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно, как сообщалось ранее, будет посвящено стимулирующим выплатам медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.
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