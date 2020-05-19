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НОВОСТИ

Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ

13:05 19.05.2020 Источник: Ведомости

Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование. Об этом рассказал руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев. Жалоба (копия есть у «Ведомостей») направлена в суд по почте.

В своей жалобе Жуков доказывает, что его уголовное преследование и осуждение были политически мотивированными – он был наказан властями за легитимные политические высказывания, т. е., по существу, за критику действующей власти и высказывания об эффективности ненасильственных методов борьбы с ней. Фактически его приговор стал актом устрашения, что является нарушением ст. 18 Европейской конвенции (запрещает применение существующих ограничений прав и свобод для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены).

Жукова задержали 2 августа в рамках «московского дела». 

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