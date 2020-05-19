Правительство России не рассматривало вариант с раздачей населению всех средств ФНБ - Котяков
13:32 19.05.2020 Источник: Эхо Москвы
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