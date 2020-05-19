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Пять российских сенаторов переболели коронавирусом

14:00 19.05.2020 Источник: Интерфакс

Пять российских сенаторов и часть аппарата Совета Федерации переболели коронавирусом, сообщила спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.

"Пять сенаторов у нас переболели. К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе. Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации. Кто-то контактировал с родственниками, другие причины. Большая часть больничных уже закрыта", - сказала Матвиенко в интервью "Интерфаксу".

По ее словам, в Совете Федерации приняты все необходимые меры в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологических служб, с решениями, принятыми мэром Москвы: режим самоизоляции, ограничений, полная регулярная дезинфекция помещений.

"Сейчас строго соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование. Мы вынуждены были, как вы понимаете, перейти на форматы видеоконференций, в том числе и с вами, журналистами, общаемся, к сожалению, в таком режиме", - отметила спикер.

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