0
0
38
НОВОСТИ

РУСАЛ направил более 42 миллионов рублей на помощь пожилым людям

13:45 19.05.2020

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках акции "Время помогать" направила в апреле и мае более 42 млн руб. на помощь пенсионерам и ветеранам - бывшим работникам предприятий компании, которые соблюдали режим самоизоляции в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Для поддержки пожилых людей старше 70 лет, которые оказались в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса, волонтеры РУСАЛа с апреля ежемесячно доставляют им бесплатные наборы продуктов. Такую помощь получают более 10 тыс. человек. Кроме того, в городах присутствия компании работает горячая линия Центра социальных программ РУСАЛа, на которую пенсионеры и ветераны компании могут обратиться, если им необходима дополнительная помощь по приобретению продуктов или лекарств.

"Хочу поблагодарить волонтеров компании, которые в сложной ситуации оказались в первых рядах тех, кто смог оказать поддержку старшему поколению. Здоровье наших ветеранов, улыбки и добрые слова, с которыми принималась помощь - это главное свидетельство того, что она была нужной и своевременной. Сейчас, когда ситуация в некоторых регионах улучшается, мы рассмотрим дальнейшую возможность продолжения акции там, где это будет необходимо", – отметил Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ.

Акция "Время помогать" проходит в городах Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Михайловск, Кандалакша, Бокситогорск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 19.05.2020
Пять российских сенаторов переболели коронавирусом
0
0
13:32 19.05.2020
Правительство России не рассматривало вариант с раздачей населению всех средств ФНБ - Котяков
0
77
13:20 19.05.2020
России нужно принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен - Чубайс
0
101
13:05 19.05.2020
Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ
0
120
13:00 19.05.2020
Мишустин выписан из больницы и приступил к работе - пресс-секретарь премьера
0
118
12:32 19.05.2020
Компьютерами для дистанционного обучения обеспечены 10 регионов России
0
168
12:20 19.05.2020
В РФ разработают правовые нормы для использования судов без экипажа
0
163
12:05 19.05.2020
Исследование установило самые популярные сферы услуг на самоизоляции
0
205
12:00 19.05.2020
Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей - указ Путина
0
196
11:40 19.05.2020
НАТО приветствует урегулирование политического кризиса в Кабуле
0
204

Возврат к списку