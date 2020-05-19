РУСАЛ направил более 42 миллионов рублей на помощь пожилым людям

13:45

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках акции "Время помогать" направила в апреле и мае более 42 млн руб. на помощь пенсионерам и ветеранам - бывшим работникам предприятий компании, которые соблюдали режим самоизоляции в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Для поддержки пожилых людей старше 70 лет, которые оказались в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса, волонтеры РУСАЛа с апреля ежемесячно доставляют им бесплатные наборы продуктов. Такую помощь получают более 10 тыс. человек. Кроме того, в городах присутствия компании работает горячая линия Центра социальных программ РУСАЛа, на которую пенсионеры и ветераны компании могут обратиться, если им необходима дополнительная помощь по приобретению продуктов или лекарств.

"Хочу поблагодарить волонтеров компании, которые в сложной ситуации оказались в первых рядах тех, кто смог оказать поддержку старшему поколению. Здоровье наших ветеранов, улыбки и добрые слова, с которыми принималась помощь - это главное свидетельство того, что она была нужной и своевременной. Сейчас, когда ситуация в некоторых регионах улучшается, мы рассмотрим дальнейшую возможность продолжения акции там, где это будет необходимо", – отметил Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ.

Акция "Время помогать" проходит в городах Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Михайловск, Кандалакша, Бокситогорск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.