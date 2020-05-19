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Медведев сообщил, что станет наставником для начинающих политиков-единороссов

14:32 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует стать наставником для начинающих политиков - участников кадрового проекта "Единой России" "ПолитСтартап". На встрече с участниками этого проекта Медведев отметил, что "партии всегда нужны новые лица и новые идеи".

"Благодаря проекту в этом году молодежь среди участников предварительного голосования должна составить около трети или более. Надеюсь, это будет способствовать поддержке партии на выборах", - добавил он. Председатель партии напомнил, что ежегодно каждый участник "ПолитСтартапа" получает наставника из числа партийных руководителей - это и депутаты Госдумы, и члены Совета Федерации, и губернаторы, и известные политологи.

"Все наставники - люди известные, имеющие большой опыт в политике. Организаторы проекта распределяют "учеников" по наставникам, учитывая и пожелания, и профессиональные политические интересы. В этом году зарегистрировано 5 тысяч 817 участников. И я буду готов принять в этом участие и взять несколько человек, чтобы помочь им в этой работе", - заявил председатель партии.

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