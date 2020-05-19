По льготной ипотеке выдано кредитов на сумму более 17 млрд рублей

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

По льготной ипотеке выдано кредитов на сумму более 17 млрд 300 млн рублей. Речь идёт о кредитовании под 6,5%.

Как сообщил телеканалу «Россия 24» исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, выдано около 6 тыс. 800 кредитов.

«Это, наверное, самая эффективная программа антикризисная, которая сегодня работает в рамках строительной отрасли», — сказал Стасишин.

По всей стране на льготное ипотечное кредитование подано 46 800 заявок.

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября этого года, ставка в 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны. Говорит Москва