В Минздраве поддержали повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что это эффективная мера для сокращения прямых рисков здоровью, возникающих при употреблении спиртного.

Кроме того, по мнению Салагая, это уменьшит число ДТП и преступлений.

Ранее сенатор Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации порекомендует кабмину повысить возраст продажи алкоголя. Говорит Москва