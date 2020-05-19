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Главный санитарный врач Петербурга рекомендовала ужесточить правила погребения

16:00 19.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Главный санитарный врач Петербурга рекомендовала городским властям ужесточить правила погребения. В частности, Наталья Башкетова предлагает отменить любые ритуальные церемонии вне зависимости от причин смерти человека.

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова объяснила свое предложение ужесточить требования к процедуре похорон ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. В предписании говорится, что в Северной столице следует запретить ритуальные церемонии прощания, причем вне зависимости от того, что стало причиной смерти человека. По данным источников «Эха», это пока только предписание для служебного пользования, то есть требования не оформлены официально и по сути носят исключительно рекомендательный характер. Окончательное решение только предстоит принять городской администрации. В тоже время в подконтрольном Смольному предприятии «Ритуальные услуги» журналистам издания «Фонтанка.ру» заявили, что теперь всех покойных уже хоронят исключительно в закрытых гробах.

Ранее суд в Петербурге зарегистрировал первое дело о защите гарантированного права на погребение.

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