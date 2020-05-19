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Неистраченные в этом году средства на нацпроекты следует направить на самое нужное - Путин

16:12 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин признал, что некоторые работы по национальным проектам, возможно, не удастся выполнить в 2020 году, они будут отложены. При этом глава государства подчеркнул, что высвобождающиеся средства следует использовать там, где они нужнее всего.

"Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе о текущей работе по нацпроектам. Ясно, по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо, чисто по объективным обстоятельствам мы их не сможем реализовать в этом году", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

По словам президента, если такие решения будут приниматься, следует "понять, что и как делать с высвобождающимися неиспользованными ресурсами в этом году". "Ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего", - подчеркнул Путин.

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