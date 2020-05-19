Дистанционная продажа лекарств может начаться в первых числах июня - Мурашко
16:32 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дистанционная продажа лекарств в России может начаться уже в первых числах июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
"Во исполнение вашего поручения о дистанционной торговле лекарственными препаратами, что особенно важно для заболевшего человека, вынужденного соблюдать самоизоляцию, в субботу принято постановление о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами, разработаны и сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который будет оператором по данному разделу, включая все необходимые документы. И, плюс, все это будет проходить в безбумажной форме: заявление подается в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование. Таким образом, мы видим, что в первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешения, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами", - заявил министр.
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