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Больше четверти россиян утверждают, что у них на работе проводят сокращения - опрос

17:00 19.05.2020 Источник: Эхо Москвы

26% россиян утверждают, что у них на работе проводят сокращение кадров. Это следует из опроса Левада Центра. Еще 15% опрошенных ожидают, что сокращения пройдут в ближайшее время. Четверть россиян говорят о задержке зарплат.  Эхо Москвы

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