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Институт молекулярной генетики РАН подчинили Курчатовскому институту

17:12 19.05.2020 Источник: Интерфакс

Правительство России перевело Институт молекулярной генетики РАН в прямое подчинение НИЦ "Курчатовский институт", соответствующее распоряжение правительства РФ от 18 мая опубликовано во вторник.

Согласно документу, функции учредителя переходят к Курчатовскому институту от Министерства науки и высшего образования России.

Институт молекулярной генетики РАН был создан в 1978 г. на базе Биологического отдела (БИО) Института атомной энергии им. И.В. Курчатова как Институт молекулярной генетики АН СССР, у его истоков стояли академики Игорь Тамм, Игорь Курчатов и Анатолий Александров.

В настоящее время (2013 г.) в Институте работают три академика РАН, один член-корреспондент РАН, 22 доктора наук и 70 кандидатов наук.

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