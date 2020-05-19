Среди состоятельных россиян вырос спрос на бункеры - СМИ
17:40 19.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Среди богатых россиян вырос спрос на бункеры и герметичные комнаты безопасности. Как сообщает журнал Форбс, только в этом году американская компания продала гражданам России два убежища, которые были полностью оборудованы и имели возможность фильтрации ядерных частиц стоимостью по 150 тысяч долларов.
Спрос вырос и у компаний, которые занимаются изготовлением защитных сооружений в России. Основными заказчиками являются жители Москвы. Подмосковья и Санкт-Петербурга. Эхо Москвы
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