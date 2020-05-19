Во время пандемии COVID-19 проводить военные учения у границ НАТО Россия не будет - Лавров

18:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные не строят планов по проведению учений на границах стран НАТО в период пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря в формате видеосвязи.

"На период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом", - отметил Лавров.