Депутат Рады рассказал, кто реально правил Украиной в 2015-2016 гг

18:40

Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри переданы в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства. Об этом во вторник сообщил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также о фактах международной коррупции в офис генерального прокурора для регистрации уголовного производства", - сказал депутат.

По словам Деркача, записи разговоров сделал сам Порошенко, а передали их депутату журналисты. По данным Деркача, записанные разговоры состоялись в 2015-2016 годах. "Эти разговоры четко показывают, что Украиной управлял Байден", - отметил депутат.