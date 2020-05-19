Депутат Рады рассказал, кто реально правил Украиной в 2015-2016 гг
18:40 19.05.2020
Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри переданы в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства. Об этом во вторник сообщил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.
"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также о фактах международной коррупции в офис генерального прокурора для регистрации уголовного производства", - сказал депутат.
По словам Деркача, записи разговоров сделал сам Порошенко, а передали их депутату журналисты. По данным Деркача, записанные разговоры состоялись в 2015-2016 годах. "Эти разговоры четко показывают, что Украиной управлял Байден", - отметил депутат.
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