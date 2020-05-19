МФЦ могут начать работать в Москве с 25 мая - Собянин
18:30 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные власти планируют разрешить работу МФЦ с 25 мая. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги", - сказал он.
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