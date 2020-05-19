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Собянин сказал, когда москвичи смогут погулять и заняться спортом на улице

18:37 19.05.2020 Источник: Интерфакс

На следующей неделе можно будет снять часть ограничений в Москве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы на следующей неделе, в конце недели примем еще дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) во вторник.

Он сообщил, что также есть планы по открытию части больниц для оказания плановой медпомощи.

Собянин отметил, что возможность погулять с ребёнком на улице, позаниматься спортом появится тогда, когда количество смертей снизится, когда новые случаи заражения будут исчисляться "десятками или сотнями, а не тысячами".

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