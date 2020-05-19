Мэр Москвы рассказал об ужасном прогнозе по COVID-19, который не сбылся

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные власти не исключали, что в середине мая распространение коронавируса в Москве достигнет такого пика, что городская система здравоохранения просто не справится с ним. Об этом во вторник рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

При этом мэр отметил, что этот прогноз не сбылся благодаря москвичам.

"Примечательно было то, что три-четыре недели назад мы вообще прогнозировали на сегодняшний день, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализаций тяжелобольных, что наша система просто не справится. Это был огромный стресс - такое будущее просчитывать и готовиться к нему. Это был ужасный прогноз, - сказал мэр. - И то, что он не сбылся - заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе".