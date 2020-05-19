Мэр Москвы рассказал об ужасном прогнозе по COVID-19, который не сбылся
18:50 19.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные власти не исключали, что в середине мая распространение коронавируса в Москве достигнет такого пика, что городская система здравоохранения просто не справится с ним. Об этом во вторник рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".
При этом мэр отметил, что этот прогноз не сбылся благодаря москвичам.
"Примечательно было то, что три-четыре недели назад мы вообще прогнозировали на сегодняшний день, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализаций тяжелобольных, что наша система просто не справится. Это был огромный стресс - такое будущее просчитывать и готовиться к нему. Это был ужасный прогноз, - сказал мэр. - И то, что он не сбылся - заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе".
НОВОСТИ
- 19:00 19.05.2020
- «Россия 24» не покажет в эфире новый выпуск программы «Бесогон ТВ»
- 18:40 19.05.2020
- Депутат Рады рассказал, кто реально правил Украиной в 2015-2016 гг
- 18:37 19.05.2020
- Собянин сказал, когда москвичи смогут погулять и заняться спортом на улице
- 18:30 19.05.2020
- МФЦ могут начать работать в Москве с 25 мая - Собянин
- 18:18 19.05.2020
- Во время пандемии COVID-19 проводить военные учения у границ НАТО Россия не будет - Лавров
- 17:40 19.05.2020
- Среди состоятельных россиян вырос спрос на бункеры - СМИ
- 17:12 19.05.2020
- Институт молекулярной генетики РАН подчинили Курчатовскому институту
- 17:00 19.05.2020
- Больше четверти россиян утверждают, что у них на работе проводят сокращения - опрос
- 16:32 19.05.2020
- Дистанционная продажа лекарств может начаться в первых числах июня - Мурашко
- 16:12 19.05.2020
- Неистраченные в этом году средства на нацпроекты следует направить на самое нужное - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать