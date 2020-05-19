0
0
120
НОВОСТИ

«Россия 24» не покажет в эфире новый выпуск программы «Бесогон ТВ»

19:00 19.05.2020 Источник: НГ-Online

Очередной выпуск авторской программы Никиты Михалкова, показ которой обычно выходил на телеканале «Россия-24» и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом сообщается на официальном сайте «БесогонТВ».

Новый выпуск будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем предлагается поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий, снятый 2 мая с эфира выпуск под названием «У кого в кармане государство?». Режиссер назвал решение телеканала о снятии с эфира «чистой воды цензурой». По утверждению Михалкова, в интернете программу посмотрело более 7 миллионов человек.

Никита Михалков неоднократно отмечал, что не получает от госканала ни рубля на эту программу, подчёркивая тем самым свою независимость. В обращении к своей аудитории 2 мая он заявил, что будет придерживаться независимой позиции и впредь.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 19.05.2020
Выдача "иммунных паспортов" эксперт назвал бессмысленной идеей
0
14
18:50 19.05.2020
Мэр Москвы рассказал об ужасном прогнозе по COVID-19, который не сбылся
0
177
18:40 19.05.2020
Депутат Рады рассказал, кто реально правил Украиной в 2015-2016 гг
0
180
18:37 19.05.2020
Собянин сказал, когда москвичи смогут погулять и заняться спортом на улице
0
176
18:30 19.05.2020
МФЦ могут начать работать в Москве с 25 мая - Собянин
0
182
18:18 19.05.2020
Во время пандемии COVID-19 проводить военные учения у границ НАТО Россия не будет - Лавров
0
177
17:40 19.05.2020
Среди состоятельных россиян вырос спрос на бункеры - СМИ
0
209
17:12 19.05.2020
Институт молекулярной генетики РАН подчинили Курчатовскому институту
0
232
17:00 19.05.2020
Больше четверти россиян утверждают, что у них на работе проводят сокращения - опрос
0
249
16:32 19.05.2020
Дистанционная продажа лекарств может начаться в первых числах июня - Мурашко
0
270

Возврат к списку