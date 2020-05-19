«Россия 24» не покажет в эфире новый выпуск программы «Бесогон ТВ»

19:00 Источник: НГ-Online

Очередной выпуск авторской программы Никиты Михалкова, показ которой обычно выходил на телеканале «Россия-24» и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом сообщается на официальном сайте «БесогонТВ».



Новый выпуск будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем предлагается поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий, снятый 2 мая с эфира выпуск под названием «У кого в кармане государство?». Режиссер назвал решение телеканала о снятии с эфира «чистой воды цензурой». По утверждению Михалкова, в интернете программу посмотрело более 7 миллионов человек.



Никита Михалков неоднократно отмечал, что не получает от госканала ни рубля на эту программу, подчёркивая тем самым свою независимость. В обращении к своей аудитории 2 мая он заявил, что будет придерживаться независимой позиции и впредь.



Вера Цветкова

